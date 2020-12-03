RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1773177417751776

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:22

Flamingo при таких % ндфл уже не играет никакой роли.. особенно по валюте
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2546
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:39

  omb написав:Flamingo при таких % ндфл уже не играет никакой роли.. особенно по валюте

Не играет для кого? Для меня играет. Как писал когда-то Скунси "С миру по нитке бедному еврею на смычок" :)
А если государству не играет - так пусть отменяет ;)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5212
З нами з: 20.03.15
Подякував: 91 раз.
Подякували: 1208 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1773177417751776
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], ingtrans, ramzes4, Vorlon і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9124, 9125, 9126
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
91259 10803610
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 гру, 2020 12:31
Ой+
Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк) 1 ... 26, 27, 28
Модератор » Сер 17 кві, 2013 13:55
275 62297
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 гру, 2020 12:27
Annet_
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4451, 4452, 4453
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
44522 5432162
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 гру, 2020 09:37
Sergion

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (26935)
04.12.2020 12:44
Рынок ОВГЗ (1670)
04.12.2020 12:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.