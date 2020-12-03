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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:22
Flamingo при таких % ндфл уже не играет никакой роли.. особенно по валюте
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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omb
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:39
omb написав:Flamingo
при таких % ндфл уже не играет никакой роли.. особенно по валюте
Не играет для кого? Для меня играет. Как писал когда-то Скунси "С миру по нитке бедному еврею на смычок"
А если государству не играет - так пусть отменяет
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:59
clientage написав: omb написав:
а может просто регламентные работы? или не вариант?
да-да, переход на новый процессинг
тіпун вам на язик
гляньте чи в моб додатку СЕП паше
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 14:05
Flamingo написав:
А если государству не играет - так пусть отменяет
я думаю, что они проанализируют полученные суммы за январь-июнь следующего года и отменят, потому что там будет мизер
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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