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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1773177417751776

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 205
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
44
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:22

Flamingo при таких % ндфл уже не играет никакой роли.. особенно по валюте
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:39

  omb написав:Flamingo при таких % ндфл уже не играет никакой роли.. особенно по валюте

Не играет для кого? Для меня играет. Как писал когда-то Скунси "С миру по нитке бедному еврею на смычок" :)
А если государству не играет - так пусть отменяет ;)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:59

  clientage написав:
  omb написав:а может просто регламентные работы? или не вариант?

да-да, переход на новый процессинг :mrgreen:


тіпун вам на язик :)

гляньте чи в моб додатку СЕП паше
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 14:05

  Flamingo написав:А если государству не играет - так пусть отменяет ;)
я думаю, что они проанализируют полученные суммы за январь-июнь следующего года и отменят, потому что там будет мизер
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 15:05

  greenozon написав:
  clientage написав:
  omb написав:а может просто регламентные работы? или не вариант?

да-да, переход на новый процессинг :mrgreen:


тіпун вам на язик :)

гляньте чи в моб додатку СЕП паше

В вебе пашет, пол часа назад отправлял.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 15:46

  ruvex написав:
  greenozon написав:тіпун вам на язик :)

гляньте чи в моб додатку СЕП паше

В вебе пашет, пол часа назад отправлял.

А было такое, шо вот СЭП не отправляеТся и усьоо?...
Ну три раза попробовал с интервалом 1..2ч, выслушал каждый раз извинения в Чате, плюнул и пожег лимиты на р2р...
Или нуна шото такое сказать в Чате, шо они таки заставят заработать СЭП?
Бо мне под НГ нуна выноиить понд отсюда, и от думаю де р2р-лимитами подстраховаться с этим Шапито :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 21:38

  Flamingo написав:
  omb написав:Flamingo при таких % ндфл уже не играет никакой роли.. особенно по валюте

Не играет для кого? Для меня играет. Как писал когда-то Скунси "С миру по нитке бедному еврею на смычок" :)
А если государству не играет - так пусть отменяет ;)

Не Скунсі, а Скупі - Скупердяй :wink:
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 21:52

  maxprofit написав:Не Скунсі, а Скупі - Скупердяй :wink:

Вы конечно же правы, просто телепон автозамену сделал :(. Слово Скупи употребляю редко. В отличие от скунса
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 22:24

ну посмотрим, я верю, что отменят
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 07:54

Re: А-Банк

  omb написав:ну посмотрим, я верю, что отменят

Скорее всего ФОПам отменят и то на карантин.
Хтось годить з гаслами врятуйте середний клас - зажиточних вкладник1в?
Т1ко по кухн1, т1ко за чаркою 1 подумки.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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