Прислал про верю и не верю-плюс 05,-1% при заключении в приложении-посмотрела там все по старому
девятого с вещами на выход
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 гру, 2020 10:14
ПРИКАЛЫВАЕТСЯ ?
Прислал про верю и не верю-плюс 05,-1% при заключении в приложении-посмотрела там все по старому
девятого с вещами на выход
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Пон 07 гру, 2020 10:17
В ИБ смотрите.
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