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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1774177517761777

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 205
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
44
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 10:14

ПРИКАЛЫВАЕТСЯ ?

Прислал про верю и не верю-плюс 05,-1% при заключении в приложении-посмотрела там все по старому :mrgreen:
девятого с вещами на выход
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлень: 2654
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 10:17

  хуторянка написав:Прислал про верю и не верю-плюс 05,-1% при заключении в приложении-посмотрела там все по старому :mrgreen:

В ИБ смотрите.
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ingtrans
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