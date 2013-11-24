Прислал про верю и не верю-плюс 05,-1% при заключении в приложении-посмотрела там все по старому
девятого с вещами на выход
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 гру, 2020 10:14
ПРИКАЛЫВАЕТСЯ ?
Прислал про верю и не верю-плюс 05,-1% при заключении в приложении-посмотрела там все по старому
девятого с вещами на выход
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Пон 07 гру, 2020 10:17
В ИБ смотрите.
Додано: Пон 07 гру, 2020 11:13
ingtrans спасибо(все подровняли)
пс-ставки как раньше по долляру
Востаннє редагувалось хуторянка в Пон 07 гру, 2020 11:46, всього редагувалось 2 разів.
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Пон 07 гру, 2020 11:19
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Додано: Пон 07 гру, 2020 17:36
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