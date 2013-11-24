Прислал про верю и не верю-плюс 05,-1% при заключении в приложении-посмотрела там все по старому
девятого с вещами на выход
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 гру, 2020 10:14
ПРИКАЛЫВАЕТСЯ ?
Прислал про верю и не верю-плюс 05,-1% при заключении в приложении-посмотрела там все по старому
девятого с вещами на выход
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Пон 07 гру, 2020 10:17
В ИБ смотрите.
Додано: Пон 07 гру, 2020 11:13
ingtrans спасибо(все подровняли)
пс-ставки как раньше по долляру
Востаннє редагувалось хуторянка в Пон 07 гру, 2020 11:46, всього редагувалось 2 разів.
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Пон 07 гру, 2020 11:19
Куди плануєте міграцію і яким макаром?
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Додано: Вів 08 гру, 2020 18:51
Re: А-Банк
подскажите какой порядок действия что бы закончившийся вклад упал на КДВ если открывался и пополнялся с зеленой?
Додано: Вів 08 гру, 2020 18:56
Re: А-Банк
обычный ,зайти и отказаться от продления - там можно выбрать кдв
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
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Додано: Вів 08 гру, 2020 21:47
Re: А-Банк
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Вів 08 гру, 2020 21:58
В обміннику чекаю 27
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 08 гру, 2020 22:44
Зачем в обменник, если все есть в банкинге
Кешбечные карты!
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