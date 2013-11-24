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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1774177517761777

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 206
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 10:14

ПРИКАЛЫВАЕТСЯ ?

Прислал про верю и не верю-плюс 05,-1% при заключении в приложении-посмотрела там все по старому :mrgreen:
девятого с вещами на выход
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 10:17

  хуторянка написав:Прислал про верю и не верю-плюс 05,-1% при заключении в приложении-посмотрела там все по старому :mrgreen:

В ИБ смотрите.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 11:13

ingtrans спасибо(все подровняли)
пс-ставки как раньше по долляру :mrgreen:
Востаннє редагувалось хуторянка в Пон 07 гру, 2020 11:46, всього редагувалось 2 разів.
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 11:19

  хуторянка написав:ingtrans спасибо
пс-ставки как раньше по долляру :mrgreen:

Куди плануєте міграцію і яким макаром?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 18:51

Re: А-Банк

подскажите какой порядок действия что бы закончившийся вклад упал на КДВ если открывался и пополнялся с зеленой?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 18:56

Re: А-Банк

  mephala написав:подскажите какой порядок действия что бы закончившийся вклад упал на КДВ если открывался и пополнялся с зеленой?

обычный ,зайти и отказаться от продления - там можно выбрать кдв
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 21:47

Re: А-Банк

  Квесторе_поверніться написав:Куди плануєте міграцію і яким макаром?

Скорее всего в обменник.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 21:58

  ukrprom2014 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Куди плануєте міграцію і яким макаром?

Скорее всего в обменник.

В обміннику чекаю 27
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 22:44

Зачем в обменник, если все есть в банкинге
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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