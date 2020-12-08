Вчера Минфин ОВГЗ продал с подросшими ставками.
на 3,3 млрд грн - 3-месячные в гривне под 10% годовых;
на 2,8 млрд грн - 4,2 года в гривне под 12,04% годовых;
на 1,9 млрд грн - 12-месячные в гривне под 11,22% годовых;
на 1,02 млрд грн - 6-месячные в гривне под 10,49%;
на 824,4 млн грн - 2,2 года в гривне под 11,67% годовых;
на 313,8 млн грн - 3,5 года в гривне под 11,89% годовых;
на $204,1 млн грн - 12-месячные в долларе под 3,79% годовых.
Интересно, Шевченко задумывается, что пора бы учетку двигать вверх вместе со ставками, или он там, чтобы подчиняться маркетологам из ОП с их "перемогой" 5-7-9.