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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 гру, 2020 08:47
Вчера Минфин ОВГЗ продал с подросшими ставками.
на 3,3 млрд грн - 3-месячные в гривне под 10% годовых;
на 2,8 млрд грн - 4,2 года в гривне под 12,04% годовых;
на 1,9 млрд грн - 12-месячные в гривне под 11,22% годовых;
на 1,02 млрд грн - 6-месячные в гривне под 10,49%;
на 824,4 млн грн - 2,2 года в гривне под 11,67% годовых;
на 313,8 млн грн - 3,5 года в гривне под 11,89% годовых;
на $204,1 млн грн - 12-месячные в долларе под 3,79% годовых.
Интересно, Шевченко задумывается, что пора бы учетку двигать вверх вместе со ставками, или он там, чтобы подчиняться маркетологам из ОП с их "перемогой" 5-7-9.
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Додано: Сер 09 гру, 2020 09:33
Клиент_ написав:Интересно, Шевченко задумывается, что пора бы учетку двигать вверх вместе со ставками, или он там, чтобы подчиняться маркетологам из ОП с их "перемогой" 5-7-9.
З якої радості вверх, якщо у банків надлишкова ліквідність, низька інфляція і грошей кури не клюють
Навіть валюта нікому не потрібна по 28.2 й уже 5-й рік до 29 ніяк не доженуть гривнедепозитчики на відкупах.)) Залишать її на завтрашньому засіданні на старих 6%, доки не з'явиться попит на валюту або не розпочнеться вихід вкладників з БСУ.
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Додано: Сер 09 гру, 2020 17:18
Сегодня девушка-менеджер в отделении на заданный вопрос о пополнении универсальной карты через терминал Приватбанка сообщила, что комиссия, недавно введённая Приватом за пополнение карт А-банка компенсируется А-банком в виде кешбека. Кто-нибудь пробовал, эта информация соответствует действительности?
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Oktawa
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