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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1775177617771778

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 206
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 08:47

Вчера Минфин ОВГЗ продал с подросшими ставками.

на 3,3 млрд грн - 3-месячные в гривне под 10% годовых;
на 2,8 млрд грн - 4,2 года в гривне под 12,04% годовых;
на 1,9 млрд грн - 12-месячные в гривне под 11,22% годовых;
на 1,02 млрд грн - 6-месячные в гривне под 10,49%;
на 824,4 млн грн - 2,2 года в гривне под 11,67% годовых;
на 313,8 млн грн - 3,5 года в гривне под 11,89% годовых;
на $204,1 млн грн - 12-месячные в долларе под 3,79% годовых.

Интересно, Шевченко задумывается, что пора бы учетку двигать вверх вместе со ставками, или он там, чтобы подчиняться маркетологам из ОП с их "перемогой" 5-7-9.
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 09:33

Re: А-Банк

Клиент_ написав:Интересно, Шевченко задумывается, что пора бы учетку двигать вверх вместе со ставками, или он там, чтобы подчиняться маркетологам из ОП с их "перемогой" 5-7-9.

З якої радості вверх, якщо у банків надлишкова ліквідність, низька інфляція і грошей кури не клюють Навіть валюта нікому не потрібна по 28.2 й уже 5-й рік до 29 ніяк не доженуть гривнедепозитчики на відкупах.)) Залишать її на завтрашньому засіданні на старих 6%, доки не з'явиться попит на валюту або не розпочнеться вихід вкладників з БСУ.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 17:18

Возврат комиссии за пополнение карты

Сегодня девушка-менеджер в отделении на заданный вопрос о пополнении универсальной карты через терминал Приватбанка сообщила, что комиссия, недавно введённая Приватом за пополнение карт А-банка компенсируется А-банком в виде кешбека. Кто-нибудь пробовал, эта информация соответствует действительности?
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 18:14

  Oktawa написав:Сегодня девушка-менеджер в отделении на заданный вопрос о пополнении универсальной карты через терминал Приватбанка сообщила, что комиссия, недавно введённая Приватом за пополнение карт А-банка компенсируется А-банком в виде кешбека. Кто-нибудь пробовал, эта информация соответствует действительности?

Не це?
https://a-bank.com.ua/static/transfer-bonus-ua.pdf
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 18:31

  Квесторе_поверніться написав:
  Oktawa написав:Сегодня девушка-менеджер в отделении на заданный вопрос о пополнении универсальной карты через терминал Приватбанка сообщила, что комиссия, недавно введённая Приватом за пополнение карт А-банка компенсируется А-банком в виде кешбека. Кто-нибудь пробовал, эта информация соответствует действительности?

Не це?
https://a-bank.com.ua/static/transfer-bonus-ua.pdf

Здесь по условиям нужно заключить новый депозит. А меня интересует просто пополнение карты.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 18:32

Re: А-Банк

  Квесторе_поверніться написав:Не це?

Не , шукайте терминалы I-BOX , там на менюшке А-Банк риздвяна стричка "Поповнення 0",
до 30к за раз дает бесплатно , пополнял, проверил.
Через терминал Привата - до 4999 и нужно вводить данные - долго, нудно, бестолково. савок.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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