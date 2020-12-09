на 3,3 млрд грн - 3-месячные в гривне под 10% годовых; на 2,8 млрд грн - 4,2 года в гривне под 12,04% годовых; на 1,9 млрд грн - 12-месячные в гривне под 11,22% годовых; на 1,02 млрд грн - 6-месячные в гривне под 10,49%; на 824,4 млн грн - 2,2 года в гривне под 11,67% годовых; на 313,8 млн грн - 3,5 года в гривне под 11,89% годовых; на $204,1 млн грн - 12-месячные в долларе под 3,79% годовых.
Интересно, Шевченко задумывается, что пора бы учетку двигать вверх вместе со ставками, или он там, чтобы подчиняться маркетологам из ОП с их "перемогой" 5-7-9.
Клиент_ написав:Интересно, Шевченко задумывается, что пора бы учетку двигать вверх вместе со ставками, или он там, чтобы подчиняться маркетологам из ОП с их "перемогой" 5-7-9.
З якої радості вверх, якщо у банків надлишкова ліквідність, низька інфляція і грошей кури не клюють Навіть валюта нікому не потрібна по 28.2 й уже 5-й рік до 29 ніяк не доженуть гривнедепозитчики на відкупах.)) Залишать її на завтрашньому засіданні на старих 6%, доки не з'явиться попит на валюту або не розпочнеться вихід вкладників з БСУ.
Сегодня девушка-менеджер в отделении на заданный вопрос о пополнении универсальной карты через терминал Приватбанка сообщила, что комиссия, недавно введённая Приватом за пополнение карт А-банка компенсируется А-банком в виде кешбека. Кто-нибудь пробовал, эта информация соответствует действительности?
Oktawa написав:Сегодня девушка-менеджер в отделении на заданный вопрос о пополнении универсальной карты через терминал Приватбанка сообщила, что комиссия, недавно введённая Приватом за пополнение карт А-банка компенсируется А-банком в виде кешбека. Кто-нибудь пробовал, эта информация соответствует действительности?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Oktawa написав:Сегодня девушка-менеджер в отделении на заданный вопрос о пополнении универсальной карты через терминал Приватбанка сообщила, что комиссия, недавно введённая Приватом за пополнение карт А-банка компенсируется А-банком в виде кешбека. Кто-нибудь пробовал, эта информация соответствует действительности?
Не , шукайте терминалы I-BOX , там на менюшке А-Банк риздвяна стричка "Поповнення 0", до 30к за раз дает бесплатно , пополнял, проверил. Через терминал Привата - до 4999 и нужно вводить данные - долго, нудно, бестолково. савок.
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