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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1776177717781779

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 206
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 20:12

Re: А-Банк

  Goodman написав:по переводу +0,5%.

А что это такое? Трансфер бонус? Он работает вместе с этой акцией?
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 20:42

Re: А-Банк

  ingtrans написав:А что это такое? Трансфер бонус? Он работает вместе с этой акцией?
это со слов начальника - смешалось в кучу конилюди и залпытысячи орудий. Завтра конЧАются депики в Ашке и проверим.
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Goodman
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