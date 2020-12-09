|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 гру, 2020 20:12
Goodman написав:
по переводу +0,5%.
А что это такое? Трансфер бонус? Он работает вместе с этой акцией?
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 1954
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 244 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 гру, 2020 20:42
ingtrans написав:
А что это такое? Трансфер бонус? Он работает вместе с этой акцией?
это со слов начальника - смешалось в кучу конилюди и залпытысячи орудий. Завтра конЧАются депики в Ашке и проверим.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 3966
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 665 раз.
- Подякували: 432 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1004
|146077
|
|
|44638
|5452755
|
|
|91388
|10828823
|
|