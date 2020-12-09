А что это такое? Трансфер бонус? Он работает вместе с этой акцией?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 гру, 2020 20:12
Re: А-Банк
А что это такое? Трансфер бонус? Он работает вместе с этой акцией?
Додано: Сер 09 гру, 2020 20:42
Re: А-Банк
это со слов начальника - смешалось в кучу конилюди и залпытысячи орудий. Завтра конЧАются депики в Ашке и проверим.
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Додано: Сер 09 гру, 2020 21:57
У неопераційний час відмінив уже за 3-ма депо - ніхто не дзвонив. Суми, правда, не захмарні.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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