|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 гру, 2020 20:12
Goodman написав:
по переводу +0,5%.
А что это такое? Трансфер бонус? Он работает вместе с этой акцией?
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 1959
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 245 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 гру, 2020 20:42
ingtrans написав:
А что это такое? Трансфер бонус? Он работает вместе с этой акцией?
это со слов начальника - смешалось в кучу конилюди и залпытысячи орудий. Завтра конЧАются депики в Ашке и проверим.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 3966
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 665 раз.
- Подякували: 433 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 гру, 2020 21:57
Goodman написав:
КАЖДОГО окучивают.
У неопераційний час відмінив уже за 3-ма депо - ніхто не дзвонив. Суми, правда, не захмарні.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 5126
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 223 раз.
- Подякували: 637 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 гру, 2020 22:56
mephala написав: omb написав:mephala
то не столбик, а помощь банку... % ж никакие
ну я так само думав коли в мега забивав стовпчик по 14%
а воно он як вийшло...
и будете пополнять?
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
-
omb
-
-
- Повідомлень: 2589
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 198 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 гру, 2020 00:15
omb
а почему нет?
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 7053
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 186 раз.
- Подякували: 789 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 гру, 2020 07:39
Закончился первый "Новогодний". Полфонда упали на КДВ (с процентами).
Сижу,думаю, куда раскидывать.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 4240
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 635 раз.
- Подякували: 2518 раз.
-
- Профіль
-
4
4
1
Додано: Чет 10 гру, 2020 07:43
Напомните,пожалуйста. Сейчас если по P2P тянуть с КДВ А-банка - будет комиссия или нет? Спасибо.
И кстати... К своему стыду, не нашел, как отправлять СЭП по реквизитам
Стыдно признаться, но ни разу не делал этого ни в Привате, ни тут. Все питупишками...
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 4240
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 635 раз.
- Подякували: 2518 раз.
-
- Профіль
-
4
4
1
Додано: Чет 10 гру, 2020 08:15
Искатель написав:
Напомните,пожалуйста. Сейчас если по P2P тянуть с КДВ А-банка - будет комиссия или нет? Спасибо.
И кстати... К своему стыду, не нашел, как отправлять СЭП по реквизитам
Стыдно признаться, но ни разу не делал этого ни в Привате, ни тут. Все питупишками...
С КДВ не будет комиссии.
СЭП отправляется другие платежи/платежи по Украине
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
-
velvet
-
-
- Повідомлень: 3246
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 434 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 гру, 2020 08:51
velvet написав: Искатель написав:
Напомните,пожалуйста. Сейчас если по P2P тянуть с КДВ А-банка - будет комиссия или нет? Спасибо.
И кстати... К своему стыду, не нашел, как отправлять СЭП по реквизитам
Стыдно признаться, но ни разу не делал этого ни в Привате, ни тут. Все питупишками...
С КДВ не будет комиссии.
СЭП отправляется другие платежи/платежи по Украине
С КДВ не будет комиссии, если толкать из А-банка или если тянуть другим банком (кстати, а как лучше в данном конкретном случае)?
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 4240
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 635 раз.
- Подякували: 2518 раз.
-
- Профіль
-
4
4
1
Додано: Чет 10 гру, 2020 09:00
Искатель написав: velvet написав: Искатель написав:
Напомните,пожалуйста. Сейчас если по P2P тянуть с КДВ А-банка - будет комиссия или нет? Спасибо.
И кстати... К своему стыду, не нашел, как отправлять СЭП по реквизитам
Стыдно признаться, но ни разу не делал этого ни в Привате, ни тут. Все питупишками...
С КДВ не будет комиссии.
СЭП отправляется другие платежи/платежи по Украине
С КДВ не будет комиссии, если толкать из А-банка или если тянуть другим банком (кстати, а как лучше в данном конкретном случае)?
Я обычно с КДВ тяну, комиссии не будет хоть тянуть, хоть толкать. Интернет-лимит только увеличьте.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
-
velvet
-
-
- Повідомлень: 3246
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 434 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|91394
|10831328
|
|
|2483
|86640
|
|
|44645
|5456156
|
|