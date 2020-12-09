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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 17771778177917801781>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 206
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 20:12

Re: А-Банк

  Goodman написав:по переводу +0,5%.

А что это такое? Трансфер бонус? Он работает вместе с этой акцией?
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 20:42

Re: А-Банк

  ingtrans написав:А что это такое? Трансфер бонус? Он работает вместе с этой акцией?
это со слов начальника - смешалось в кучу конилюди и залпытысячи орудий. Завтра конЧАются депики в Ашке и проверим.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 21:57

  Goodman написав:КАЖДОГО окучивают.

У неопераційний час відмінив уже за 3-ма депо - ніхто не дзвонив. Суми, правда, не захмарні.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 22:56

  mephala написав:
  omb написав:mephala то не столбик, а помощь банку... % ж никакие


ну я так само думав коли в мега забивав стовпчик по 14% :mrgreen:
а воно он як вийшло...
и будете пополнять?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
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omb
а почему нет?
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Закончился первый "Новогодний". Полфонда упали на КДВ (с процентами).
Сижу,думаю, куда раскидывать.
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 07:43

Напомните,пожалуйста. Сейчас если по P2P тянуть с КДВ А-банка - будет комиссия или нет? Спасибо.

И кстати... К своему стыду, не нашел, как отправлять СЭП по реквизитам :) Стыдно признаться, но ни разу не делал этого ни в Привате, ни тут. Все питупишками...
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 08:15

  Искатель написав:Напомните,пожалуйста. Сейчас если по P2P тянуть с КДВ А-банка - будет комиссия или нет? Спасибо.

И кстати... К своему стыду, не нашел, как отправлять СЭП по реквизитам :) Стыдно признаться, но ни разу не делал этого ни в Привате, ни тут. Все питупишками...

С КДВ не будет комиссии.
СЭП отправляется другие платежи/платежи по Украине
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 08:51

  velvet написав:
  Искатель написав:Напомните,пожалуйста. Сейчас если по P2P тянуть с КДВ А-банка - будет комиссия или нет? Спасибо.

И кстати... К своему стыду, не нашел, как отправлять СЭП по реквизитам :) Стыдно признаться, но ни разу не делал этого ни в Привате, ни тут. Все питупишками...

С КДВ не будет комиссии.
СЭП отправляется другие платежи/платежи по Украине


С КДВ не будет комиссии, если толкать из А-банка или если тянуть другим банком (кстати, а как лучше в данном конкретном случае)?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 09:00

  Искатель написав:
  velvet написав:
  Искатель написав:Напомните,пожалуйста. Сейчас если по P2P тянуть с КДВ А-банка - будет комиссия или нет? Спасибо.

И кстати... К своему стыду, не нашел, как отправлять СЭП по реквизитам :) Стыдно признаться, но ни разу не делал этого ни в Привате, ни тут. Все питупишками...

С КДВ не будет комиссии.
СЭП отправляется другие платежи/платежи по Украине


С КДВ не будет комиссии, если толкать из А-банка или если тянуть другим банком (кстати, а как лучше в данном конкретном случае)?

Я обычно с КДВ тяну, комиссии не будет хоть тянуть, хоть толкать. Интернет-лимит только увеличьте.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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