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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 гру, 2020 09:12
Искатель правильней тянуть, есть небольшие шансы что быстрее проведется, от получателя зависит
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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Додано: Чет 10 гру, 2020 09:14
velvet написав:
СЭП отправляется другие платежи/платежи по Украине
Что-то я не вижу в меню А24 такого пункта "Другие платежи" или "платежи по Украине"
10 минутами позже...
Только что на ГЛ меня ошарашили... Из веб-версии А-24 нельзя отправить платеж по реквизитам. Только в мобильном приложении.
Серьезно?! Они что, с дуба рухнули?
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Искатель
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Додано: Чет 10 гру, 2020 09:30
А-банк сделал мой день... Хоть тушкой, хоть чучелом - бегом из этого Шапито.
Вводить в мобиле IBAN 32 символа, с перспективой ошибиться в 1 знаке и отправить черти куда... Класс. Я в шоке.
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Искатель
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Додано: Чет 10 гру, 2020 09:42
Искатель написав:
А-банк сделал мой день... Хоть тушкой, хоть чучелом - бегом из этого Шапито.
Вводить в мобиле IBAN 32 символа, с перспективой ошибиться в 1 знаке и отправить черти куда... Класс. Я в шоке.
Так и в Моно нет. Самому не нравится, но потихоньку, сначала 1 грн, а потом по шаблону.
А через Мои платежи в ВЕБе - Оплата за товари / послуги-Бездоговірний платіж (фіз.осіб). Все реквизиты появляются (вид как у Привата). Нечего уже отправлять для пробы, депо пополнил в 0. Попробуйте.
Востаннє редагувалось lel
в Чет 10 гру, 2020 09:49, всього редагувалось 1 раз.
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lel
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Додано: Чет 10 гру, 2020 09:43
Искатель написав:Вводить в мобиле IBAN 32 символа, с перспективой ошибиться в 1 знаке и отправить черти куда... Класс. Я в шоке.
Тому завжди корустуюся функцією "Копіювати-Вставити" і Вам раджу.))
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stryzhko
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Додано: Чет 10 гру, 2020 09:44
Искатель написав:
Вводить в мобиле IBAN 32 символа
а как же копи паст
КБ за открытие карты
*оформляется через вайбер
- 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
- 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
- 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
- 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
- 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
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wtf
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Додано: Чет 10 гру, 2020 09:58
Искатель написав:
Серьезно?! Они что, с дуба рухнули?
Удобная приложенька, у меня даже мысли не было про веб-банкинг
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Додано: Чет 10 гру, 2020 10:01
За подсказку про копипаст - отдельное спасибо
Ну, не у всех пальцы ловкие. Привык я по старинке на компе клацать.
Тут другой вопрос нарисовался. Пытаюсь потянуть с "Конкорда", ввожу данные карты - и системная ошибка. Уже три раза подряд... вот теперь в недоумении, с какой стороны проблема.
Вводил сначала 25000, потом 24999, потом 20000.
Потом для верности потянул Форвардом 1480 (пополнил кредитку, больше не нужно было) - прошло на ура.
Что за нафиг...
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Искатель
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Додано: Чет 10 гру, 2020 10:03
Искатель написав:
За подсказку про копипаст - отдельное спасибо
Ну, не у всех пальцы ловкие. Привык я по старинке на компе клацать.
Тут другой вопрос нарисовался. Пытаюсь потянуть с "Конкорда", ввожу данные карты - и системная ошибка. Уже три раза подряд... вот теперь в недоумении, с какой стороны проблема.
Вводил сначала 25000, потом 24999, потом 20000.
Потом для верности потянул Форвардом 1480 (пополнил кредитку, больше не нужно было) - прошло на ура.
Что за нафиг...
Начните с 15000
У Коня доза до 15К/дн
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 10 гру, 2020 10:06
Искатель написав:
Серьезно?! Они что, с дуба рухнули?
Отправляю местный сэп только с вэба - никогда проблем не было. Делается это так:
1. Выбрать "мои платежи".
2. В окне ввести свой ибан (ествественно копипастой).
Само собой, что такого клиента ломбард найти не сможет и предложит ввести реквизиты вручную. Дальше как обычно.
Как-то так...
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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