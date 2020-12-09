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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1778177917801781>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 206
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 09:12

Искатель правильней тянуть, есть небольшие шансы что быстрее проведется, от получателя зависит
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 09:14

  velvet написав:СЭП отправляется другие платежи/платежи по Украине


Что-то я не вижу в меню А24 такого пункта "Другие платежи" или "платежи по Украине" :)

10 минутами позже...
Только что на ГЛ меня ошарашили... Из веб-версии А-24 нельзя отправить платеж по реквизитам. Только в мобильном приложении.
Серьезно?! Они что, с дуба рухнули?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 09:30

А-банк сделал мой день... Хоть тушкой, хоть чучелом - бегом из этого Шапито.
Вводить в мобиле IBAN 32 символа, с перспективой ошибиться в 1 знаке и отправить черти куда... Класс. Я в шоке.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 09:42

  Искатель написав:А-банк сделал мой день... Хоть тушкой, хоть чучелом - бегом из этого Шапито.
Вводить в мобиле IBAN 32 символа, с перспективой ошибиться в 1 знаке и отправить черти куда... Класс. Я в шоке.

Так и в Моно нет. Самому не нравится, но потихоньку, сначала 1 грн, а потом по шаблону.
А через Мои платежи в ВЕБе - Оплата за товари / послуги-Бездоговірний платіж (фіз.осіб). Все реквизиты появляются (вид как у Привата). Нечего уже отправлять для пробы, депо пополнил в 0. Попробуйте.
Востаннє редагувалось lel в Чет 10 гру, 2020 09:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 09:43

Re: А-Банк

Искатель написав:Вводить в мобиле IBAN 32 символа, с перспективой ошибиться в 1 знаке и отправить черти куда... Класс. Я в шоке.

Тому завжди корустуюся функцією "Копіювати-Вставити" і Вам раджу.))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 09:44

Re: А-Банк

  Искатель написав:Вводить в мобиле IBAN 32 символа

а как же копи паст
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 09:58

  Искатель написав:Серьезно?! Они что, с дуба рухнули?
Удобная приложенька, у меня даже мысли не было про веб-банкинг
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 10:01

За подсказку про копипаст - отдельное спасибо :) Ну, не у всех пальцы ловкие. Привык я по старинке на компе клацать.

Тут другой вопрос нарисовался. Пытаюсь потянуть с "Конкорда", ввожу данные карты - и системная ошибка. Уже три раза подряд... вот теперь в недоумении, с какой стороны проблема.
Вводил сначала 25000, потом 24999, потом 20000.

Потом для верности потянул Форвардом 1480 (пополнил кредитку, больше не нужно было) - прошло на ура.
Что за нафиг...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 10:03

  Искатель написав:За подсказку про копипаст - отдельное спасибо :) Ну, не у всех пальцы ловкие. Привык я по старинке на компе клацать.

Тут другой вопрос нарисовался. Пытаюсь потянуть с "Конкорда", ввожу данные карты - и системная ошибка. Уже три раза подряд... вот теперь в недоумении, с какой стороны проблема.
Вводил сначала 25000, потом 24999, потом 20000.

Потом для верности потянул Форвардом 1480 (пополнил кредитку, больше не нужно было) - прошло на ура.
Что за нафиг...

Начните с 15000 :)
У Коня доза до 15К/дн :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 10:06

Re: А-Банк

  Искатель написав:Серьезно?! Они что, с дуба рухнули?
Отправляю местный сэп только с вэба - никогда проблем не было. Делается это так:
1. Выбрать "мои платежи".
2. В окне ввести свой ибан (ествественно копипастой).
Само собой, что такого клиента ломбард найти не сможет и предложит ввести реквизиты вручную. Дальше как обычно.
Как-то так...
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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