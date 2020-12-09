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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 гру, 2020 10:30
Искатель написав:
Вводить в мобиле IBAN 32 символа, с перспективой ошибиться в 1 знаке и отправить черти куда...
Не отправите. В IBAN первые две цифры после UA — контрольное число, платеж не должен отправиться.
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MASolomko
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