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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1778177917801781

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 206
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 10:30

Re: А-Банк

  Искатель написав:Вводить в мобиле IBAN 32 символа, с перспективой ошибиться в 1 знаке и отправить черти куда...
Не отправите. В IBAN первые две цифры после UA — контрольное число, платеж не должен отправиться.
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MASolomko
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  #<1 ... 1778177917801781
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