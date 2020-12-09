|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 гру, 2020 10:30
Искатель написав:
Вводить в мобиле IBAN 32 символа, с перспективой ошибиться в 1 знаке и отправить черти куда...
Не отправите. В IBAN первые две цифры после UA — контрольное число, платеж не должен отправиться.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 2736
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 299 раз.
- Подякували: 409 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 10 гру, 2020 10:50
clientage написав:
Начните с 15000
У Коня доза до 15К/дн
я по 14500 гоняю, много кто блокирует больше 15
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
-
omb
-
-
- Повідомлень: 2591
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 198 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 гру, 2020 10:52
Flamingo написав: Искатель написав:
Серьезно?! Они что, с дуба рухнули?
Отправляю местный сэп только с вэба - никогда проблем не было. Делается это так:
1. Выбрать "мои платежи".
2. В окне ввести свой ибан (ествественно копипастой).
Само собой, что такого клиента ломбард найти не сможет и предложит ввести реквизиты вручную. Дальше как обычно.
Как-то так...
Понял, благодарю за подсказку!
Скажите, а платежи из А-банка уходят день в день или, как в Привате, на следующий? Для понимания и чтобы не нервничать...
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 4242
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 636 раз.
- Подякували: 2518 раз.
-
- Профіль
-
4
4
1
Додано: Чет 10 гру, 2020 10:55
Искатель написав:
Скажите, а платежи из А-банка уходят день в день или, как в Привате, на следующий?
Я думаю правильный вопрос должен звучать так - а есть ли ещё банки в стране, которые поступают так по-скотски с клиентами, как примат?
Пока мне такие не известны
Востаннє редагувалось Vorlon
в Чет 10 гру, 2020 10:56, всього редагувалось 1 раз.
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 9452
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 450 раз.
- Подякували: 1015 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 гру, 2020 10:56
Искатель написав:
Скажите, а платежи из А-банка уходят день в день или, как в Привате, на следующий? Для понимания и чтобы не нервничать...
В тот же рабочий
+50 грн
- 6NULJO4 Промо-код Бонус к депозитам
- https://monobank.ua/r/bfJG Монобанк
- http://lx4.me/c/dsDbwysV Форвард Кококард
- https://a-bank.com.ua/t?a=31GTYIUNJ8X0 Абанк Зеленая
- https://todobankref.page.link/xeRB Мегабанк Todo
-
vollena71
-
-
- Повідомлень: 2553
- З нами з: 18.09.13
- Подякував: 491 раз.
- Подякували: 515 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 10 гру, 2020 11:11
omb написав: clientage написав:
Начните с 15000
У Коня доза до 15К/дн
я по 14500 гоняю, много кто блокирует больше 15
Большое спасибо! Взял Конкордом с КДВ сначала 15000, прошло на ура (т.е. таки лимит у А-банка стоял), потом 14999... и все. Больше пополнить таким образом сегодня уже нельзя. Только по реквизитам.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 4242
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 636 раз.
- Подякували: 2518 раз.
-
- Профіль
-
4
4
1
Додано: Чет 10 гру, 2020 11:17
MASolomko написав: Искатель написав:
Вводить в мобиле IBAN 32 символа, с перспективой ошибиться в 1 знаке и отправить черти куда...
Не отправите. В IBAN первые две цифры после UA — контрольное число, платеж не должен отправиться.
Если ошибиться в одном знаке - да не отправится. Но если ошибиться в двух...
Не секрет что ключ есть и в номерах банковских карт (только там он не вначале, а ближе к концу номера). И работает он по тому же принципу. Так вот я лет 5 назад умудрился при р2р ошибиться в двух цифрах - более того такая карта в ПУМБе существовала и была активна и мой платеж на 5кгрн ушел. И стоил больших трудов тогда его вернуть (спасибо Привату, который тогда еще был настоящим банком, а не превращался в #зеленелайно).
Так что если ошибаться в номерах карт или Ибанах то только на 1 и ни в коем случае не на 2 цифры!!!
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 5251
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 1219 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 гру, 2020 11:40
Flamingo написав:
Не секрет что ключ есть и в номерах банковских карт (только там он не вначале, а ближе к концу номера)
Точнее - самая последняя цифра )
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 4931
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 461 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 10 гру, 2020 11:45
Flamingo надо писать обращение об увеличении количества контрольных цифр!!!
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
-
omb
-
-
- Повідомлень: 2591
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 198 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 гру, 2020 11:45
Vorlon написав: Искатель написав:
Скажите, а платежи из А-банка уходят день в день или, как в Привате, на следующий?
Я думаю правильный вопрос должен звучать так - а есть ли ещё банки в стране, которые поступают так по-скотски с клиентами, как примат?
Раз уж зашёл разговор - чем объясняется то, что Изипей и Портмоне тоже отправляют переводы по реквизитам на следующий день ?
Банальное "скотство" или есть разумные причины ?
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 4931
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 461 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|44649
|5456943
|
Чет 10 гру, 2020 12:32
vcy
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|18941
|2666212
|
|
|1005
|146303
|
Чет 10 гру, 2020 10:55
Порт
|