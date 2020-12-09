Додано: Чет 10 гру, 2020 11:17

MASolomko написав: Искатель написав: Вводить в мобиле IBAN 32 символа, с перспективой ошибиться в 1 знаке и отправить черти куда... Вводить в мобиле IBAN 32 символа, с перспективой ошибиться в 1 знаке и отправить черти куда... Не отправите. В IBAN первые две цифры после UA — контрольное число, платеж не должен отправиться. Не отправите. В IBAN первые две цифры после UA — контрольное число, платеж не должен отправиться.

Если ошибиться в одном знаке - да не отправится. Но если ошибиться в двух...Не секрет что ключ есть и в номерах банковских карт (только там он не вначале, а ближе к концу номера). И работает он по тому же принципу. Так вот я лет 5 назад умудрился при р2р ошибиться в двух цифрах - более того такая карта в ПУМБе существовала и была активна и мой платеж на 5кгрн ушел. И стоил больших трудов тогда его вернуть (спасибо Привату, который тогда еще был настоящим банком, а не превращался в #зеленелайно).Так что если ошибаться в номерах карт или Ибанах то только на 1 и ни в коем случае не на 2 цифры!!!