RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1779178017811782>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 206
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 10:30

Re: А-Банк

  Искатель написав:Вводить в мобиле IBAN 32 символа, с перспективой ошибиться в 1 знаке и отправить черти куда...
Не отправите. В IBAN первые две цифры после UA — контрольное число, платеж не должен отправиться.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2736
З нами з: 08.03.18
Подякував: 299 раз.
Подякували: 409 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 10:50

  clientage написав:Начните с 15000 :)
У Коня доза до 15К/дн :mrgreen:
я по 14500 гоняю, много кто блокирует больше 15
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2591
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 10:52

  Flamingo написав:
  Искатель написав:Серьезно?! Они что, с дуба рухнули?
Отправляю местный сэп только с вэба - никогда проблем не было. Делается это так:
1. Выбрать "мои платежи".
2. В окне ввести свой ибан (ествественно копипастой).
Само собой, что такого клиента ломбард найти не сможет и предложит ввести реквизиты вручную. Дальше как обычно.
Как-то так...

Понял, благодарю за подсказку!
Скажите, а платежи из А-банка уходят день в день или, как в Привате, на следующий? Для понимания и чтобы не нервничать...
Искатель
 
Повідомлень: 4242
З нами з: 22.02.16
Подякував: 636 раз.
Подякували: 2518 раз.
 
Профіль
4
4
1
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 10:55

  Искатель написав:Скажите, а платежи из А-банка уходят день в день или, как в Привате, на следующий?

Я думаю правильный вопрос должен звучать так - а есть ли ещё банки в стране, которые поступают так по-скотски с клиентами, как примат?

Пока мне такие не известны :roll:
Востаннє редагувалось Vorlon в Чет 10 гру, 2020 10:56, всього редагувалось 1 раз.
Vorlon
 
Повідомлень: 9452
З нами з: 14.06.13
Подякував: 450 раз.
Подякували: 1015 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 10:56

  Искатель написав:
Скажите, а платежи из А-банка уходят день в день или, как в Привате, на следующий? Для понимания и чтобы не нервничать...

В тот же рабочий
    +50 грн
  • 6NULJO4 Промо-код Бонус к депозитам
  • https://monobank.ua/r/bfJG Монобанк
  • http://lx4.me/c/dsDbwysV Форвард Кококард
  • https://a-bank.com.ua/t?a=31GTYIUNJ8X0 Абанк Зеленая
  • https://todobankref.page.link/xeRB Мегабанк Todo
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2553
З нами з: 18.09.13
Подякував: 491 раз.
Подякували: 515 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 11:11

  omb написав:
  clientage написав:Начните с 15000 :)
У Коня доза до 15К/дн :mrgreen:
я по 14500 гоняю, много кто блокирует больше 15


Большое спасибо! Взял Конкордом с КДВ сначала 15000, прошло на ура (т.е. таки лимит у А-банка стоял), потом 14999... и все. Больше пополнить таким образом сегодня уже нельзя. Только по реквизитам.
Искатель
 
Повідомлень: 4242
З нами з: 22.02.16
Подякував: 636 раз.
Подякували: 2518 раз.
 
Профіль
4
4
1
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 11:17

  MASolomko написав:
  Искатель написав:Вводить в мобиле IBAN 32 символа, с перспективой ошибиться в 1 знаке и отправить черти куда...
Не отправите. В IBAN первые две цифры после UA — контрольное число, платеж не должен отправиться.

Если ошибиться в одном знаке - да не отправится. Но если ошибиться в двух...
Не секрет что ключ есть и в номерах банковских карт (только там он не вначале, а ближе к концу номера). И работает он по тому же принципу. Так вот я лет 5 назад умудрился при р2р ошибиться в двух цифрах - более того такая карта в ПУМБе существовала и была активна и мой платеж на 5кгрн ушел. И стоил больших трудов тогда его вернуть (спасибо Привату, который тогда еще был настоящим банком, а не превращался в #зеленелайно).
Так что если ошибаться в номерах карт или Ибанах то только на 1 и ни в коем случае не на 2 цифры!!! :twisted:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5251
З нами з: 20.03.15
Подякував: 91 раз.
Подякували: 1219 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 11:40

  Flamingo написав:Не секрет что ключ есть и в номерах банковских карт (только там он не вначале, а ближе к концу номера)

Точнее - самая последняя цифра )
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4931
З нами з: 27.12.17
Подякував: 102 раз.
Подякували: 461 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 11:45

Flamingo надо писать обращение об увеличении количества контрольных цифр!!!
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2591
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 11:45

  Vorlon написав:
  Искатель написав:Скажите, а платежи из А-банка уходят день в день или, как в Привате, на следующий?

Я думаю правильный вопрос должен звучать так - а есть ли ещё банки в стране, которые поступают так по-скотски с клиентами, как примат?

Раз уж зашёл разговор - чем объясняется то, что Изипей и Портмоне тоже отправляют переводы по реквизитам на следующий день ?
Банальное "скотство" или есть разумные причины ?
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4931
З нами з: 27.12.17
Подякував: 102 раз.
Подякували: 461 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1779178017811782>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4463, 4464, 4465
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
44649 5456943
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 гру, 2020 12:32
vcy
Идея Банк 1 ... 1893, 1894, 1895
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
18941 2666212
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 гру, 2020 12:29
supafly_john
Банк Альянс 1 ... 99, 100, 101
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
1005 146303
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 гру, 2020 10:55
Порт

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.