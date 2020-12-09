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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 гру, 2020 11:47
mustbe
Я говорил про банки вообще-то...
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Vorlon
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Додано: Чет 10 гру, 2020 11:54
Vorlon та понятно, что про банки.
Просто вспомнились финтехи, которые неторопливы так же, как бегемот
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mustbe
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Додано: Чет 10 гру, 2020 11:58
mustbe написав:
Банальное "скотство" или есть разумные причины ?
"пЄрвоЄ"
50 грн./100 грн.
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50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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