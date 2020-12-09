Додано: Чет 10 гру, 2020 14:05

Дзвонять з банки. Кажуть про депо 11% від 10000. Плюс 0,5% коли прийбуть грошенята безналом з іншої банки.

Дійсно 11% на 15 місяців без поповнення.

З бонусом 11,5% ...

На рік 10,5%.

Не агітую...

Річні депо вигідніші в Сосіс банці