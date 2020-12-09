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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1779178017811782

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 206
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 11:47

mustbe
Я говорил про банки вообще-то...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 11:54

Vorlon та понятно, что про банки.
Просто вспомнились финтехи, которые неторопливы так же, как бегемот
mustbe
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Повідомлень: 4931
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 11:58

Re: А-Банк

  mustbe написав:Банальное "скотство" или есть разумные причины ?

"пЄрвоЄ" :evil:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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1

 
Повідомлень: 5251
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 14:05

Дзвонять з банки. Кажуть про депо 11% від 10000. Плюс 0,5% коли прийбуть грошенята безналом з іншої банки.
Дійсно 11% на 15 місяців без поповнення.
З бонусом 11,5% ...
На рік 10,5%.
Не агітую...
Річні депо вигідніші в Сосіс банці
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35421
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 14:20

Квесторе_поверніться 15 мес - ето стремно морозить так денежки
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Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 14:22

  Goodman написав:Квесторе_поверніться 15 мес - ето стремно морозить так денежки

10 років в Порох банці ше стрьомніше. :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35421
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1774 раз.
 
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