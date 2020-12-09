mustbe
Я говорил про банки вообще-то...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 гру, 2020 11:54
Vorlon та понятно, что про банки.
Просто вспомнились финтехи, которые неторопливы так же, как бегемот
Додано: Чет 10 гру, 2020 11:58
Re: А-Банк
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Чет 10 гру, 2020 14:05
Дзвонять з банки. Кажуть про депо 11% від 10000. Плюс 0,5% коли прийбуть грошенята безналом з іншої банки.
Дійсно 11% на 15 місяців без поповнення.
З бонусом 11,5% ...
На рік 10,5%.
Не агітую...
Річні депо вигідніші в Сосіс банці
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 10 гру, 2020 14:20
Квесторе_поверніться 15 мес - ето стремно морозить так денежки
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Додано: Чет 10 гру, 2020 14:22
10 років в Порох банці ше стрьомніше.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 10 гру, 2020 14:44
Re: А-Банк
пане , ви недописали - якщо ввести 200К - то взлитае до 11,5 ++ 0,5 за перекачку
Востаннє редагувалось Goodman в Чет 10 гру, 2020 14:44, всього редагувалось 1 раз.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Додано: Чет 10 гру, 2020 14:44
Квесторе_поверніться лучше уже 4.75% в доллара в альфе
Кешбечные карты!
Додано: Чет 10 гру, 2020 14:56
Додано: Чет 10 гру, 2020 16:00
Диверсифікуватися )) на дружину, дітей... а тоді вже можна й по різних валютах...
Востаннє редагувалось kreuz в Чет 10 гру, 2020 16:05, всього редагувалось 2 разів.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
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