clientage написав:Начните с 15000 У Коня доза до 15К/дн
я по 14500 гоняю, много кто блокирует больше 15
Большое спасибо! Взял Конкордом с КДВ сначала 15000, прошло на ура (т.е. таки лимит у А-банка стоял), потом 14999... и все. Больше пополнить таким образом сегодня уже нельзя. Только по реквизитам.
29999к в Конкорді ліміт на особу, хоч би скільки карт вона не мала, вийти по р2р за одну добу більше не дадуть...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Квесторе_поверніться написав:10 років в Порох банці ше стрьомніше
пане , ви недописали - якщо ввести 200К - то взлитае до 11,5 ++ 0,5 за перекачку
Мені (як виходив) дівчата казали, що не сумуються бонуси. Невже неправда? Комусь уже вдалося так скористуватися одразу двома бонусами? І чи можна завести для цього грошенята СЕПом замість р2р?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):