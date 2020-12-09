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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1780178117821783

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 206
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 16:02

  Искатель написав:
  omb написав:
  clientage написав:Начните с 15000 :)
У Коня доза до 15К/дн :mrgreen:
я по 14500 гоняю, много кто блокирует больше 15


Большое спасибо! Взял Конкордом с КДВ сначала 15000, прошло на ура (т.е. таки лимит у А-банка стоял), потом 14999... и все. Больше пополнить таким образом сегодня уже нельзя. Только по реквизитам.

29999к в Конкорді ліміт на особу, хоч би скільки карт вона не мала, вийти по р2р за одну добу більше не дадуть...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 16:03

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:10 років в Порох банці ше стрьомніше

пане , ви недописали - якщо ввести 200К - то взлитае до 11,5 ++ 0,5 за перекачку :mrgreen:

Мені (як виходив) дівчата казали, що не сумуються бонуси. Невже неправда?
Комусь уже вдалося так скористуватися одразу двома бонусами? І чи можна завести для цього грошенята СЕПом замість р2р?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 16:30

  Искатель написав:
  omb написав:Квесторе_поверніться лучше уже 4.75% в доллара в альфе

А что делать, если перелимит? :)
еще банки искать :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 16:30

А-Банк

  Искатель написав:А-банк сделал мой день... Хоть тушкой, хоть чучелом - бегом из этого Шапито.
Вводить в мобиле IBAN 32 символа, с перспективой ошибиться в 1 знаке и отправить черти куда... Класс. Я в шоке.

В IBAN есть 2 цифры довольно грамотной контрольной суммы, плюс код банка - вероятность ошибиться, но при этом все-же ввести корректный IBAN сильно меньше 1%.
candle645
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 17:46

  candle645 написав:
  Искатель написав:А-банк сделал мой день... Хоть тушкой, хоть чучелом - бегом из этого Шапито.
Вводить в мобиле IBAN 32 символа, с перспективой ошибиться в 1 знаке и отправить черти куда... Класс. Я в шоке.

В IBAN есть 2 цифры довольно грамотной контрольной суммы, плюс код банка - вероятность ошибиться, но при этом все-же ввести корректный IBAN сильно меньше 1%.

Поверьте я на личном опыте убедился, что когда таки ошибешься и деньги уйдут не туда, то от осознания того, что вероятность ошибки меньше 1% вот ни фина не успокаивает.

Зы. А контрольная сумма "довольно грамотная" - это как ;)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 17:50

Re: А-Банк

  Flamingo написав:Поверьте я на личном опыте убедился, что когда таки ошибешься и деньги уйдут не туда

вам вже доводилось вертати СЕП не туда?
поділіться цікавим досвідом, гадаю багатьом знадобиться

я для прикладу недавно слав в АБ по повних реквізитах, потім глянув платіжку - а там переказ на 2924 і жодних згадок про мій ІБАН і інші деталі :)
трошки очканув )
але платіж зайшов

проте якщо б помилився навіть не знаю як його б вертав?
страшно спілкуавтись із зеленими студентами в чаті
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 18:04

Re: А-Банк

  greenozon написав:я для прикладу недавно слав в АБ по повних реквізитах, потім глянув платіжку - а там переказ на 2924 і жодних згадок про мій ІБАН і інші деталі
трошки очканув )
стопитсот раз так шлю, привык, даже транспортировку плачу без комиссии через АБАНК. Так ИБ показывает .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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