clientage написав:Начните с 15000 У Коня доза до 15К/дн
я по 14500 гоняю, много кто блокирует больше 15
Большое спасибо! Взял Конкордом с КДВ сначала 15000, прошло на ура (т.е. таки лимит у А-банка стоял), потом 14999... и все. Больше пополнить таким образом сегодня уже нельзя. Только по реквизитам.
29999к в Конкорді ліміт на особу, хоч би скільки карт вона не мала, вийти по р2р за одну добу більше не дадуть...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Квесторе_поверніться написав:10 років в Порох банці ше стрьомніше
пане , ви недописали - якщо ввести 200К - то взлитае до 11,5 ++ 0,5 за перекачку
Мені (як виходив) дівчата казали, що не сумуються бонуси. Невже неправда? Комусь уже вдалося так скористуватися одразу двома бонусами? І чи можна завести для цього грошенята СЕПом замість р2р?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Искатель написав:А-банк сделал мой день... Хоть тушкой, хоть чучелом - бегом из этого Шапито. Вводить в мобиле IBAN 32 символа, с перспективой ошибиться в 1 знаке и отправить черти куда... Класс. Я в шоке.
В IBAN есть 2 цифры довольно грамотной контрольной суммы, плюс код банка - вероятность ошибиться, но при этом все-же ввести корректный IBAN сильно меньше 1%.
Искатель написав:А-банк сделал мой день... Хоть тушкой, хоть чучелом - бегом из этого Шапито. Вводить в мобиле IBAN 32 символа, с перспективой ошибиться в 1 знаке и отправить черти куда... Класс. Я в шоке.
В IBAN есть 2 цифры довольно грамотной контрольной суммы, плюс код банка - вероятность ошибиться, но при этом все-же ввести корректный IBAN сильно меньше 1%.
Поверьте я на личном опыте убедился, что когда таки ошибешься и деньги уйдут не туда, то от осознания того, что вероятность ошибки меньше 1% вот ни фина не успокаивает.
Зы. А контрольная сумма "довольно грамотная" - это как
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Flamingo написав:Поверьте я на личном опыте убедился, что когда таки ошибешься и деньги уйдут не туда
вам вже доводилось вертати СЕП не туда? поділіться цікавим досвідом, гадаю багатьом знадобиться
я для прикладу недавно слав в АБ по повних реквізитах, потім глянув платіжку - а там переказ на 2924 і жодних згадок про мій ІБАН і інші деталі трошки очканув ) але платіж зайшов
проте якщо б помилився навіть не знаю як його б вертав? страшно спілкуавтись із зеленими студентами в чаті
СЭПом, хвала всевышнему, пока не промахивался. Но с СЭПом кстати даже все может быть проще. Потому как если вы зашлете сумму на ошибочный но существующий счет, то банк получателя по идее не должен зачислить его получателю, поскольку название и код ОКДО (ну или РНОКПП) будут не совпадать. Значит банк получателя должен зачислить эти деньги на счет до выяснения, подержать их там 3 банковских дня на случай если банк отправителя пришлет какие-то уточнения на счет получателя, и, если этого не произойдет - через три дня вернуть деньги взад. Так выглядит схема в идеале. На практике конечно могут быть самые разные варианты, при которых свои действия надо уже подстраивать под конкретные обстоятельства.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0