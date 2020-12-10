|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 гру, 2020 19:07
Коллеги, подскажите, а где про надбавку за СЭП почитать? Чёт не нахожу.
-
Alpha1251
-
-
- Повідомлень: 295
- З нами з: 02.04.12
- Подякував: 96 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 гру, 2020 19:08
Goodman написав: vcy написав:
Какую максимальную сумму на АБ сепить за раз?
У меня обратные проводки , я с Ашки рассылаю. Было 2 понда под 18,5 , теперь веером рассылаю.
Возвращать под депо не планируете? На выход СЕП не лимитируют?
-
vcy
-
-
- Повідомлень: 92
- З нами з: 07.06.18
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 гру, 2020 19:28
Alpha1251 написав:
Коллеги, подскажите, а где про надбавку за СЭП почитать? Чёт не нахожу.
2.10.3.7. Нарахування кешбеку за послугою “Трансфер-бонус”.https://conditions-and-rules.a-bank.com ... 8/?lang=uk
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 10253
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 735 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|91405
|10835833
|
|
|44656
|5459067
|
Чет 10 гру, 2020 19:39
Adast
|
|1012
|147144
|
|