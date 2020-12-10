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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1781178217831784

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 206
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 19:07

Re: А-Банк

Коллеги, подскажите, а где про надбавку за СЭП почитать? Чёт не нахожу.
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 19:08

  Goodman написав:
  vcy написав:Какую максимальную сумму на АБ сепить за раз?

У меня обратные проводки , я с Ашки рассылаю. Было 2 понда под 18,5 , теперь веером рассылаю.

Возвращать под депо не планируете? На выход СЕП не лимитируют?
vcy
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 19:28

  Alpha1251 написав:Коллеги, подскажите, а где про надбавку за СЭП почитать? Чёт не нахожу.



2.10.3.7. Нарахування кешбеку за послугою “Трансфер-бонус”.

https://conditions-and-rules.a-bank.com ... 8/?lang=uk
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 20:00

Re: А-Банк

  vcy написав:Возвращать под депо не планируете? На выход СЕП не лимитируют?
Под какие депо? Уже нет тепличних условий. Обичние условия, которих в других банках полним полно . Пока меня не стреманули - значит на виход лимита нет.
Не бачу сенсу тримати в одному банці 2 понда під 11% .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 20:47

  Goodman написав:
  vcy написав:Возвращать под депо не планируете? На выход СЕП не лимитируют?
Под какие депо? Уже нет тепличних условий. Обичние условия, которих в других банках полним полно . Пока меня не стреманули - значит на виход лимита нет.
Не бачу сенсу тримати в одному банці 2 понда під 11% .

Ну не на одного же? За буйки не заплывать. Если по кругу зайти, то больше не вижу.
vcy
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 20:49

  greenozon написав:2.10.3.7. Нарахування кешбеку за послугою “Трансфер-бонус”.

https://conditions-and-rules.a-bank.com ... 8/?lang=uk


Благодарю!
Не думал, что оно уже (хм... или так было всегда :o) действует на постоянной основе и прописано в условиях обслуживания
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 21:13

  Flamingo написав:А контрольная сумма "довольно грамотная" - это как ;)

Контролька в ибане вычисляется по алгоритму MOD97, а значит - может принимать 98 значений, от 02 до 99.
Очень маловероятно, что при ошибке контролька окажется правильной.

Для сравнения: гораздо проще ошибиться с номером карточки, так как там контролька может принимать всего 10 значений, а значит - гораздо больше шансов попасть при неправильных данных в правильную контрольку
mustbe
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