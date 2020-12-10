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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 гру, 2020 19:07
Re: А-Банк
Коллеги, подскажите, а где про надбавку за СЭП почитать? Чёт не нахожу.
Додано: Чет 10 гру, 2020 19:08
Додано: Чет 10 гру, 2020 19:28
2.10.3.7. Нарахування кешбеку за послугою “Трансфер-бонус”.
+50грн !
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Додано: Чет 10 гру, 2020 20:00
Re: А-Банк
Под какие депо? Уже нет тепличних условий. Обичние условия, которих в других банках полним полно . Пока меня не стреманули - значит на виход лимита нет.
Не бачу сенсу тримати в одному банці 2 понда під 11% .
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Додано: Чет 10 гру, 2020 20:47
Ну не на одного же? За буйки не заплывать. Если по кругу зайти, то больше не вижу.
Додано: Чет 10 гру, 2020 20:49
Благодарю!
Не думал, что оно уже (хм... или так было всегда ) действует на постоянной основе и прописано в условиях обслуживания
Додано: Чет 10 гру, 2020 21:13
Контролька в ибане вычисляется по алгоритму MOD97, а значит - может принимать 98 значений, от 02 до 99.
Очень маловероятно, что при ошибке контролька окажется правильной.
Для сравнения: гораздо проще ошибиться с номером карточки, так как там контролька может принимать всего 10 значений, а значит - гораздо больше шансов попасть при неправильных данных в правильную контрольку
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