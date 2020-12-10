vcy написав:Возвращать под депо не планируете? На выход СЕП не лимитируют?
Под какие депо? Уже нет тепличних условий. Обичние условия, которих в других банках полним полно . Пока меня не стреманули - значит на виход лимита нет. Не бачу сенсу тримати в одному банці 2 понда під 11% .
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vcy написав:Возвращать под депо не планируете? На выход СЕП не лимитируют?
Под какие депо? Уже нет тепличних условий. Обичние условия, которих в других банках полним полно . Пока меня не стреманули - значит на виход лимита нет. Не бачу сенсу тримати в одному банці 2 понда під 11% .
Ну не на одного же? За буйки не заплывать. Если по кругу зайти, то больше не вижу.
Flamingo написав:А контрольная сумма "довольно грамотная" - это как
Контролька в ибане вычисляется по алгоритму MOD97, а значит - может принимать 98 значений, от 02 до 99. Очень маловероятно, что при ошибке контролька окажется правильной.
Для сравнения: гораздо проще ошибиться с номером карточки, так как там контролька может принимать всего 10 значений, а значит - гораздо больше шансов попасть при неправильных данных в правильную контрольку