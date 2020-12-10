як це нет, есть
в мене есть
карта жовта (типу Уні) але в АБ24 пише "Зелена"
шукайте менеджера який вам зробить таку
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 гру, 2020 23:58
Re: А-Банк
як це нет, есть
в мене есть
карта жовта (типу Уні) але в АБ24 пише "Зелена"
шукайте менеджера який вам зробить таку
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 11 гру, 2020 00:36
Я конечно могу ошибаться, но, вроде, когда покупаешь валюту на виртуальную карту и используешь для оплаты зелёную - то они не берут никакой комиссии.
|