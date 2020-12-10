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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1782178317841785

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 206
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 23:58

Re: А-Банк

  melkh написав:если валютных уни у них нет

як це нет, есть
в мене есть
карта жовта (типу Уні) але в АБ24 пише "Зелена"
шукайте менеджера який вам зробить таку
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 00:36

  wtf написав:melkh
Так снятие бесплатное а вот пополнение уже 0,5%
тарифы желтая карта
в теории можно оформить на минимальный срок депозит и снять потом с карты

Я конечно могу ошибаться, но, вроде, когда покупаешь валюту на виртуальную карту и используешь для оплаты зелёную - то они не берут никакой комиссии.
Adast
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 07:58

Большое спасибо всем за советы: раскидал вчера выплаченные >0,5 фонда.
Отдельное спасибо и огромный респект Flamingo за подсказку, как правильно вытолкнуть СЭП-платеж из веб-версии А24!
Кстати, хотят платежи из А-банка шустро, тьфу-тьфу, не сглазить...

К сожалению, вторая половина заканчивается в субботу, поэтому СЭПам придется до понедельника подождать :(

Тут спрашивали за онлайн-обмен. У А-банка покупка на КДВ идет без комиссии (не так, как у Привата!), но могут быть проблемы с наличием валюты (в свое время пришлось побегать, чтобы снять какие-то 1,5 тысячи). Т.е. лучше заказывать заранее.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 08:01

Re: А-Банк

  greenozon написав:карта жовта (типу Уні) але в АБ24 пише "Зелена"
Жовта оформлюється в тарифі КдВ.
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MASolomko
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