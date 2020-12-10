як це нет, есть
в мене есть
карта жовта (типу Уні) але в АБ24 пише "Зелена"
шукайте менеджера який вам зробить таку
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 гру, 2020 23:58
Re: А-Банк
як це нет, есть
в мене есть
карта жовта (типу Уні) але в АБ24 пише "Зелена"
шукайте менеджера який вам зробить таку
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 11 гру, 2020 00:36
Я конечно могу ошибаться, но, вроде, когда покупаешь валюту на виртуальную карту и используешь для оплаты зелёную - то они не берут никакой комиссии.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 07:58
Большое спасибо всем за советы: раскидал вчера выплаченные >0,5 фонда.
Отдельное спасибо и огромный респект Flamingo за подсказку, как правильно вытолкнуть СЭП-платеж из веб-версии А24!
Кстати, хотят платежи из А-банка шустро, тьфу-тьфу, не сглазить...
К сожалению, вторая половина заканчивается в субботу, поэтому СЭПам придется до понедельника подождать
Тут спрашивали за онлайн-обмен. У А-банка покупка на КДВ идет без комиссии (не так, как у Привата!), но могут быть проблемы с наличием валюты (в свое время пришлось побегать, чтобы снять какие-то 1,5 тысячи). Т.е. лучше заказывать заранее.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 08:01
Re: А-Банк
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:05
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:12
Минфин пишет про 1% за снятие валюты
ЛЮБИТЕ БОЛЬШЕ ВНУКОВ (они отомстят за вас вашим детям)
Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:35
Ну так они про зелёную карту пишут, по КДВ нет комиссии
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:00
velvet
А-Банк
1% — личные средства, 4% — кредитные
я то же не вижу наименование карты(по привату написана уни по остальным нет)
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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