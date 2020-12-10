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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1783178417851786

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 206
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:58

  velvet написав:
  хуторянка написав:velvet
А-Банк
1% — личные средства, 4% — кредитные
я то же не вижу наименование карты(по привату написана уни по остальным нет)

Я из практики знаю, а то что пишут, как на заборе

Подтверждаю :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
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  #<1 ... 1783178417851786
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