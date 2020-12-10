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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:58
velvet написав: хуторянка написав:velvet
А-Банк
1% — личные средства, 4% — кредитные
я то же не вижу наименование карты(по привату написана уни по остальным нет)
Я из практики знаю, а то что пишут, как на заборе
Подтверждаю
... делайте хоть что-нибудь!
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