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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1783178417851786

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 206
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:58

  velvet написав:
  хуторянка написав:velvet
А-Банк
1% — личные средства, 4% — кредитные
я то же не вижу наименование карты(по привату написана уни по остальным нет)

Я из практики знаю, а то что пишут, как на заборе

Подтверждаю :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:42

Re: А-Банк

Прямо сейчас:

Шановні клієнти!
А-Банк оновлює програмне забезпечення для покращення якості обслуговування. Зараз проводяться регламентні роботи в АБанк24. Просимо вибачення за короткочасні незручності. Ми вдосконалюємось для вас!
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:58

  jay2004 написав:Прямо сейчас:

Шановні клієнти!
А-Банк оновлює програмне забезпечення для покращення якості обслуговування. Зараз проводяться регламентні роботи в АБанк24. Просимо вибачення за короткочасні незручності. Ми вдосконалюємось для вас!

"Новый процессинг"? :)
Biden's Laptop Matters
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:02

  jay2004 написав:Прямо сейчас:

Шановні клієнти!
А-Банк оновлює програмне забезпечення для покращення якості обслуговування. Зараз проводяться регламентні роботи в АБанк24. Просимо вибачення за короткочасні незручності. Ми вдосконалюємось для вас!

У меня эт вылезло в 9:53 в вэб-ИБ. Апликуха фурычит без сбоев.
Я буквально за 15сек до этого успел отправить последний СЭП от Шапито
И как ни странно все везде дошло, первый (через +30мин) оприходовал Лушый, потом Фарсик +20мин, и еще через 15..20 мин пришла СМСка от Рояля :lol: :lol:
Прощай Шапито... ну до весны точно :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:15

  Вкладчик1234 написав:
  jay2004 написав:Прямо сейчас:

Шановні клієнти!
А-Банк оновлює програмне забезпечення для покращення якості обслуговування. Зараз проводяться регламентні роботи в АБанк24. Просимо вибачення за короткочасні незручності. Ми вдосконалюємось для вас!

"Новый процессинг"? :)

Просто гавнюки. :D
СМС даже не идут.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:29

А как СЭП-шаблоны настроить, шобы они таки сохраняли мои названия?
А то как бы фича такая есть в вэб-ИБ, но мои названия не сохраняются, просто теперь у меня полдюжины шаблонов с одним и тем же ФИО получателя :cry:
У #зеленелайно там Названия юзера сохраняются
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:37

Re: А-Банк

clientage, монька тоже не сохраняется — пришлось после ФИО, получателя лепить своё название :D
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:02

  Вкладчик1234 написав:
  jay2004 написав:Прямо сейчас:

Шановні клієнти!
А-Банк оновлює програмне забезпечення для покращення якості обслуговування. Зараз проводяться регламентні роботи в АБанк24. Просимо вибачення за короткочасні незручності. Ми вдосконалюємось для вас!

"Новый процессинг"? :)

Виносять з банчика багато....вирішили притормозити...мабуть.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:04

  clientage написав:
У меня эт вылезло в 9:53 в вэб-ИБ. Апликуха фурычит без сбоев.
Я буквально за 15сек до этого успел отправить последний СЭП от Шапито
И как ни странно все везде дошло, первый (через +30мин) оприходовал Лушый, потом Фарсик +20мин, и еще через 15..20 мин пришла СМСка от Рояля :lol: :lol:
Прощай Шапито... ну до весны точно :wink:

А мне в понедельник решать. Не вижу куда мигрировать, если речь не о столбах. Может что то пропустил?
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