Подтверждаю
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:58
Подтверждаю
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:42
Re: А-Банк
Прямо сейчас:
Шановні клієнти!
А-Банк оновлює програмне забезпечення для покращення якості обслуговування. Зараз проводяться регламентні роботи в АБанк24. Просимо вибачення за короткочасні незручності. Ми вдосконалюємось для вас!
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:58
"Новый процессинг"?
Biden's Laptop Matters
Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:02
У меня эт вылезло в 9:53 в вэб-ИБ. Апликуха фурычит без сбоев.
Я буквально за 15сек до этого успел отправить последний СЭП от Шапито
И как ни странно все везде дошло, первый (через +30мин) оприходовал Лушый, потом Фарсик +20мин, и еще через 15..20 мин пришла СМСка от Рояля
Прощай Шапито... ну до весны точно
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:15
Просто гавнюки.
СМС даже не идут.
Black Jack - White Business
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:29
А как СЭП-шаблоны настроить, шобы они таки сохраняли мои названия?
А то как бы фича такая есть в вэб-ИБ, но мои названия не сохраняются, просто теперь у меня полдюжины шаблонов с одним и тем же ФИО получателя
У #зеленелайно там Названия юзера сохраняются
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:37
Re: А-Банк
clientage, монька тоже не сохраняется — пришлось после ФИО, получателя лепить своё название
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:02
Виносять з банчика багато....вирішили притормозити...мабуть.
Готівку Ви ще не замовили?
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:04
А мне в понедельник решать. Не вижу куда мигрировать, если речь не о столбах. Может что то пропустил?
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