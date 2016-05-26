А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:12
Квесторе_поверніться написав:
Виносять з банчика багато....вирішили притормозити...мабуть.
Готівку Ви ще не замовили?
Мой депозит самоуничтожится в конце декабря, погасив кредитный лимит.
Небольшой остаток толкну манисендом куда-то
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:17
Квесторе_поверніться написав: vcy написав:
А мне в понедельник решать. Не вижу куда мигрировать, если речь не о столбах. Может что то пропустил?
Якщо в гривні в Сосіс банку
https://bankalliance.ua/interest_rates
вималювується 12.25% на рік без поповнення, виплата щомісячно.
Не агітую...
У нас его нет.
vcy
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:23
vcy написав: clientage написав:
У меня эт вылезло в 9:53 в вэб-ИБ. Апликуха фурычит без сбоев.
Я буквально за 15сек до этого успел отправить последний СЭП от Шапито
И как ни странно все везде дошло, первый (через +30мин) оприходовал Лушый, потом Фарсик +20мин, и еще через 15..20 мин пришла СМСка от Рояля
Прощай Шапито... ну до весны точно
А мне в понедельник решать. Не вижу куда мигрировать, если речь не о столбах. Может что то пропустил?
11% на 3 мес у Лушего и Роялю
более 12% выходит с регулярными бонусными СЭП-пополняшка на полугодовом у Мони
7..8% на текущих/сберах у Лушего, Рояля и Фарсика
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:04
vcy написав:
А мне в понедельник решать. Не вижу куда мигрировать, если речь не о столбах. Может что то пропустил?
в валюту выносите
ща еще и маленький откат
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:42
Если отменить автопролонгацию депозита то деньги во сколько на карту поступят, в 9.00 или 11.00?
demichh
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:43
demichh написав:
Если отменить автопролонгацию депозита то деньги во сколько на карту поступят, в 9.00 или 11.00?
Седня я в 9:05 уже были, пролонгацию мес назад отменил
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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