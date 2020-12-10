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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1785178617871788>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 206
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:12

  Квесторе_поверніться написав:Виносять з банчика багато....вирішили притормозити...мабуть.
Готівку Ви ще не замовили?

Мой депозит самоуничтожится в конце декабря, погасив кредитный лимит.
Небольшой остаток толкну манисендом куда-то
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:17

  Квесторе_поверніться написав:
  vcy написав:
А мне в понедельник решать. Не вижу куда мигрировать, если речь не о столбах. Может что то пропустил?

Якщо в гривні в Сосіс банку
https://bankalliance.ua/interest_rates
вималювується 12.25% на рік без поповнення, виплата щомісячно.
Не агітую...

У нас его нет.
vcy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:23

  vcy написав:
  clientage написав:
У меня эт вылезло в 9:53 в вэб-ИБ. Апликуха фурычит без сбоев.
Я буквально за 15сек до этого успел отправить последний СЭП от Шапито
И как ни странно все везде дошло, первый (через +30мин) оприходовал Лушый, потом Фарсик +20мин, и еще через 15..20 мин пришла СМСка от Рояля :lol: :lol:
Прощай Шапито... ну до весны точно :wink:

А мне в понедельник решать. Не вижу куда мигрировать, если речь не о столбах. Может что то пропустил?

11% на 3 мес у Лушего и Роялю
более 12% выходит с регулярными бонусными СЭП-пополняшка на полугодовом у Мони
7..8% на текущих/сберах у Лушего, Рояля и Фарсика
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:04

  vcy написав:А мне в понедельник решать. Не вижу куда мигрировать, если речь не о столбах. Может что то пропустил?
в валюту выносите :) ща еще и маленький откат
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:42

Если отменить автопролонгацию депозита то деньги во сколько на карту поступят, в 9.00 или 11.00?
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:43

  demichh написав:Если отменить автопролонгацию депозита то деньги во сколько на карту поступят, в 9.00 или 11.00?

Седня я в 9:05 уже были, пролонгацию мес назад отменил
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:12

  vcy написав:
  clientage написав:
А мне в понедельник решать. Не вижу куда мигрировать, если речь не о столбах. Может что то пропустил?

11% на 3 мес у Лушего и Роялю
более 12% выходит с регулярными бонусными СЭП-пополняшка на полугодовом у Мони
7..8% на текущих/сберах у Лушего, Рояля и Фарсика


Как 12% выходит? Моня 6 мес+СЕП=10,5%, год+СЕП=11,5. Рояль это?
Считаете на год не стоит? Ждем выше ставок?
vcy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:16

Re: А-Банк

  vcy написав:Считаете на год не стоит? Ждем выше ставок?

Сами посудите.
НБУ оставил ставку рефа 6%, курс с НГ в космос - однозначно ждем 15-20%
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:24

  ukrprom2014 написав:
  vcy написав:Считаете на год не стоит? Ждем выше ставок?

Сами посудите.
НБУ оставил ставку рефа 6%, курс с НГ в космос - однозначно ждем 15-20%

Ставку рефа 6% оставляют не первый раз, а банки опускают ставки по депо, даже Фарсик. Думаю им некуда вкладываться(кредитовать) и смысл ставки подымать? Курс в космос с чего? Из ОВГЗ отток вроде приостановился.
vcy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:31

  vcy написав:
  vcy написав:
  clientage написав:
А мне в понедельник решать. Не вижу куда мигрировать, если речь не о столбах. Может что то пропустил?

11% на 3 мес у Лушего и Роялю
более 12% выходит с регулярными бонусными СЭП-пополняшка на полугодовом у Мони
7..8% на текущих/сберах у Лушего, Рояля и Фарсика


Как 12% выходит? Моня 6 мес+СЕП=10,5%, год+СЕП=11,5. Рояль это?
Считаете на год не стоит? Ждем выше ставок?

Ну все таки лучше не на пальцах считать, а сделать занимательную талбичку в экселе.
Мне не интерестны ставки меньше 15% на год, поэтому жду еще 3 мес, а параллельно просто конвертю неожиданно устойчивую валюту в убитых енотофф.
Рояль это банка, у которой на сайте 2 года висел касный рояль :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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