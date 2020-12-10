clientage написав: У меня эт вылезло в 9:53 в вэб-ИБ. Апликуха фурычит без сбоев. Я буквально за 15сек до этого успел отправить последний СЭП от Шапито И как ни странно все везде дошло, первый (через +30мин) оприходовал Лушый, потом Фарсик +20мин, и еще через 15..20 мин пришла СМСка от Рояля Прощай Шапито... ну до весны точно
А мне в понедельник решать. Не вижу куда мигрировать, если речь не о столбах. Может что то пропустил?
11% на 3 мес у Лушего и Роялю более 12% выходит с регулярными бонусными СЭП-пополняшка на полугодовом у Мони 7..8% на текущих/сберах у Лушего, Рояля и Фарсика
vcy написав:Считаете на год не стоит? Ждем выше ставок?
Сами посудите. НБУ оставил ставку рефа 6%, курс с НГ в космос - однозначно ждем 15-20%
Ставку рефа 6% оставляют не первый раз, а банки опускают ставки по депо, даже Фарсик. Думаю им некуда вкладываться(кредитовать) и смысл ставки подымать? Курс в космос с чего? Из ОВГЗ отток вроде приостановился.
clientage написав: А мне в понедельник решать. Не вижу куда мигрировать, если речь не о столбах. Может что то пропустил?
11% на 3 мес у Лушего и Роялю более 12% выходит с регулярными бонусными СЭП-пополняшка на полугодовом у Мони 7..8% на текущих/сберах у Лушего, Рояля и Фарсика
Как 12% выходит? Моня 6 мес+СЕП=10,5%, год+СЕП=11,5. Рояль это? Считаете на год не стоит? Ждем выше ставок?
Ну все таки лучше не на пальцах считать, а сделать занимательную талбичку в экселе. Мне не интерестны ставки меньше 15% на год, поэтому жду еще 3 мес, а параллельно просто конвертю неожиданно устойчивую валюту в убитых енотофф. Рояль это банка, у которой на сайте 2 года висел касный рояль