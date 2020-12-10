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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1785178617871788

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 206
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:46

clientage аналогично жду и озеленяюсь потихоньку :)
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:52

  clientage написав:Мне не интерестны ставки меньше 15% на год, поэтому жду еще 3 мес, а параллельно просто конвертю неожиданно устойчивую валюту в убитых енотофф.

Добиваю столбы с 14-16% и аналогично. Ничего приемлемого даже к НГ не подтянули, опять же налох остался. Пусть играются в рефинанс и звонят при отмене пролонгации, их мнение очень важно для нас.
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