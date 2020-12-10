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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:46
clientage аналогично жду и озеленяюсь потихоньку
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:52
Добиваю столбы с 14-16% и аналогично. Ничего приемлемого даже к НГ не подтянули, опять же налох остался. Пусть играются в рефинанс и звонят при отмене пролонгации, их мнение очень важно для нас.
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