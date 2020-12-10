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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:46
clientage
аналогично жду и озеленяюсь потихоньку
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:52
clientage написав:
Мне не интерестны ставки меньше 15% на год, поэтому жду еще 3 мес, а параллельно просто конвертю неожиданно устойчивую валюту в убитых енотофф.
Добиваю столбы с 14-16% и аналогично. Ничего приемлемого даже к НГ не подтянули, опять же налох остался. Пусть играются в рефинанс и звонят при отмене пролонгации, их мнение очень важно для нас.
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:17
clientage написав:
Ну все таки лучше не на пальцах считать, а сделать занимательную талбичку в экселе.
Мне не интерестны ставки меньше 15% на год, поэтому жду еще 3 мес, а параллельно просто конвертю неожиданно устойчивую валюту в убитых енотофф.
Рояль это банка, у которой на сайте 2 года висел касный рояль
Про 12% так и не понял, сам не осилю, если с учетом капитализации, то АБ тот же расклад. Столбов не осталось, фонд на квартал под 8% и что потом? Все в валюту, а как же диверсификация?
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:38
vcy написав:
Про 12% так и не понял
ну отак...
Востаннє редагувалось clientage
в П'ят 11 гру, 2020 16:46, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:43
clientage
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:12
хуторянка написав:clientage
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