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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1786178717881789>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 206
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:46

clientage аналогично жду и озеленяюсь потихоньку :)
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:52

  clientage написав:Мне не интерестны ставки меньше 15% на год, поэтому жду еще 3 мес, а параллельно просто конвертю неожиданно устойчивую валюту в убитых енотофф.

Добиваю столбы с 14-16% и аналогично. Ничего приемлемого даже к НГ не подтянули, опять же налох остался. Пусть играются в рефинанс и звонят при отмене пролонгации, их мнение очень важно для нас.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:17

  clientage написав:
Ну все таки лучше не на пальцах считать, а сделать занимательную талбичку в экселе.
Мне не интерестны ставки меньше 15% на год, поэтому жду еще 3 мес, а параллельно просто конвертю неожиданно устойчивую валюту в убитых енотофф.
Рояль это банка, у которой на сайте 2 года висел касный рояль :lol: :lol:

Про 12% так и не понял, сам не осилю, если с учетом капитализации, то АБ тот же расклад. Столбов не осталось, фонд на квартал под 8% и что потом? Все в валюту, а как же диверсификация?
vcy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:38

Re: А-Банк

  vcy написав:Про 12% так и не понял

ну отак... :mrgreen: :mrgreen:
Востаннє редагувалось clientage в П'ят 11 гру, 2020 16:46, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:43

clientage
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хуторянка
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:12

  хуторянка написав:clientage
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за язык не тянул
vcy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:06

vcy
пусть Вам повезет :D
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хуторянка
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:15

Бачу вийти геть від Братків всім сьогодні вдалося вдало.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:28

Re: А-Банк

  Квесторе_поверніться написав:Бачу вийти геть від Братків всім сьогодні вдалося вдало.
Дядина ВИ недопрацьовуєте - у мене останній депо в Ашечке - 17 грудня 2020 року 18.5, ще 7 днів кайфа
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
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Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:31

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:Бачу вийти геть від Братків всім сьогодні вдалося вдало.
Дядина ВИ недопрацьовуєте - у мене останній депо в Ашечке - 17 грудня 2020 року 18.5, ще 7 днів кайфа

У Вас квест ще попереду.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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