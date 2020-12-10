А я вот подумал, шо лучше чуток раньше выйти, а то как все поломятся в последний дни и паламанают петли на дверях ломбарду, а он с испугу все досками позаколачивает
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:32
А я вот подумал, шо лучше чуток раньше выйти, а то как все поломятся в последний дни и паламанают петли на дверях ломбарду, а он с испугу все досками позаколачивает
... делайте хоть что-нибудь!
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