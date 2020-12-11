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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1786178717881789

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 206
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:32

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:Бачу вийти геть від Братків всім сьогодні вдалося вдало.
Дядина ВИ недопрацьовуєте - у мене останній депо в Ашечке - 17 грудня 2020 року 18.5, ще 7 днів кайфа

А я вот подумал, шо лучше чуток раньше выйти, а то как все поломятся в последний дни и паламанают петли на дверях ломбарду, а он с испугу все досками позаколачивает :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:59

Re: А-Банк

а шо не так у братків?
у меня пару фондов до весны под 14.5%
Andey
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 20:00

clientage тем более петли уже расшатаны донельзя :mrgreen:
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Вопросы - в личку!
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...ну как обычно...,кто не рискует, тот не пьет мартини....со льдом
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 22:57

Re: А-Банк

Помилково СЕП пішов із кредитки, яка була в мінусі.
Щоб вийти з найменшими втратами із проколу, варто:
1) не паритись, бо за переказ з кредитних комісія однаково буде, але сама операція буде в грейсі?
2) гасити тільки суму СЕПу;
3) виводити кредитку в 0?
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 23:01

  V2 написав:Помилково СЕП пішов із кредитки, яка була в мінусі.
Щоб вийти з найменшими втратами із проколу, варто:
1) не паритись, бо за переказ з кредитних комісія однаково буде, але сама операція буде в грейсі?
2) гасити тільки суму СЕПу;
3) виводити кредитку в 0?

4) снимут комисс за обнал (4%), но сама сумма будет в грейсе. Т.е. гасить нуна как всегда и гасили до этого свои траты, согласно выставленной задолженности 1го числа.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 23:03

  clientage написав:
  V2 написав:Помилково СЕП пішов із кредитки, яка була в мінусі.
Щоб вийти з найменшими втратами із проколу, варто:
1) не паритись, бо за переказ з кредитних комісія однаково буде, але сама операція буде в грейсі?
2) гасити тільки суму СЕПу;
3) виводити кредитку в 0?

4) снимут комисс за обнал (4%), но сама сумма будет в грейсе. Т.е. гасить нуна как всегда и гасили до этого свои траты, согласно выставленной задолженности 1го числа.


Дякую!!!
Ваше 4) = моєму 1) ;)

з.і. за Ваш ексель - плюсанув.
Одне слово - ПРОФІ!
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 23:38

  V2 написав:Помилково СЕП пішов із кредитки, яка була в мінусі.

Подсовывает Зе автоматом, есть такое. Но пишет же противным цветом о комисе за кредитные, в Вебе. Печалька.
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