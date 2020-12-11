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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:32
Goodman написав: Квесторе_поверніться написав:
Бачу вийти геть від Братків всім сьогодні вдалося вдало.
Дядина ВИ недопрацьовуєте - у мене останній депо в Ашечке - 17 грудня 2020 року 18.5, ще 7 днів кайфа
А я вот подумал, шо лучше чуток раньше выйти, а то как все поломятся в последний дни и паламанают петли на дверях ломбарду, а он с испугу все досками позаколачивает
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:59
а шо не так у братків?
у меня пару фондов до весны под 14.5%
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 20:00
clientage
тем более петли уже расшатаны донельзя
Кешбечные карты!
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 22:50
...ну как обычно...,кто не рискует, тот не пьет мартини....со льдом
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 22:57
Помилково СЕП пішов із кредитки, яка була в мінусі.
Щоб вийти з найменшими втратами із проколу, варто:
1) не паритись, бо за переказ з кредитних комісія однаково буде, але сама операція буде в грейсі?
2) гасити тільки суму СЕПу;
3) виводити кредитку в 0?
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V2
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 23:01
V2 написав:
Помилково СЕП пішов із кредитки, яка була в мінусі.
Щоб вийти з найменшими втратами із проколу, варто:
1) не паритись, бо за переказ з кредитних комісія однаково буде, але сама операція буде в грейсі?
2) гасити тільки суму СЕПу;
3) виводити кредитку в 0?
4) снимут комисс за обнал (4%), но сама сумма будет в грейсе. Т.е. гасить нуна как всегда и гасили до этого свои траты, согласно выставленной задолженности 1го числа.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 23:03
clientage написав: V2 написав:
Помилково СЕП пішов із кредитки, яка була в мінусі.
Щоб вийти з найменшими втратами із проколу, варто:
1) не паритись, бо за переказ з кредитних комісія однаково буде, але сама операція буде в грейсі?
2) гасити тільки суму СЕПу;
3) виводити кредитку в 0?
4) снимут комисс за обнал (4%), но сама сумма будет в грейсе. Т.е. гасить нуна как всегда и гасили до этого свои траты, согласно выставленной задолженности 1го числа.
Дякую!!!
Ваше 4) = моєму 1)
з.і. за Ваш ексель - плюсанув.
Одне слово - ПРОФІ!
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V2
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 23:38
V2 написав:
Помилково СЕП пішов із кредитки, яка була в мінусі.
Подсовывает Зе автоматом, есть такое. Но пишет же противным цветом о комисе за кредитные, в Вебе. Печалька.
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Додано: Суб 12 гру, 2020 09:16
Доброе утро
Сколько сейчас на год в А-банке можно получить в грн. Акции есть? Или лучше пролонгация?
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Алексей77
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Додано: Суб 12 гру, 2020 09:51
Алексей77 написав:
Доброе утро
Сколько сейчас на год в А-банке можно получить в грн. Акции есть? Или лучше пролонгация?
Все что сейчас есть будет менее выгоднее чем пролонгация.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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klug
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