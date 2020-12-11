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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 гру, 2020 11:58
ну отак...
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карусель надо установить и раскрутить, а пристроить надо уже и не мало. А у рояля уже ножки гнутся.
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vcy
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Суб 12 гру, 2020 11:11
kreuz
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