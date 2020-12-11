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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1787178817891790

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 206
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 11:58

ну отак... :mrgreen: :mrgreen:[/quote]
карусель надо установить и раскрутить, а пристроить надо уже и не мало. А у рояля уже ножки гнутся.
vcy
 
Повідомлень: 100
З нами з: 07.06.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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  #<1 ... 1787178817891790
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