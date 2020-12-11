ну отак... [/quote]
Карусель надо установить и раскрутить, а сидений мало. Пристроить надо уже и больше. Оказалось у рояля ножки гнутся.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 гру, 2020 11:58
ну отак... [/quote]
Карусель надо установить и раскрутить, а сидений мало. Пристроить надо уже и больше. Оказалось у рояля ножки гнутся.
Додано: Суб 12 гру, 2020 13:03
vcy кто первый - того и тапки
Кешбечные карты!
Додано: Суб 12 гру, 2020 14:27
10.5% рік, шо перевідкриття, шо пролонгація.
При перевідкритті можна заюзати ше 0,5% бонус, але грошенята слід винести і занести безналом.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
|