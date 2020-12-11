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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1787178817891790

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 206
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 11:58

ну отак... :mrgreen: :mrgreen:[/quote]
Карусель надо установить и раскрутить, а сидений мало. Пристроить надо уже и больше. Оказалось у рояля ножки гнутся.
vcy
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 13:03

vcy кто первый - того и тапки :)
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  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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omb
 
Повідомлень: 2610
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 14:27

  Алексей77 написав:Доброе утро
Сколько сейчас на год в А-банке можно получить в грн. Акции есть? Или лучше пролонгация?

10.5% рік, шо перевідкриття, шо пролонгація.
При перевідкритті можна заюзати ше 0,5% бонус, але грошенята слід винести і занести безналом.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 15:39

  Квесторе_поверніться написав:
  Алексей77 написав:Доброе утро
Сколько сейчас на год в А-банке можно получить в грн. Акции есть? Или лучше пролонгация?

10.5% рік, шо перевідкриття, шо пролонгація.
При перевідкритті можна заюзати ше 0,5% бонус, але грошенята слід винести і занести безналом.

за понд +1%, на максималках 12%
vcy
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 15:44

  vcy написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Алексей77 написав:Доброе утро
Сколько сейчас на год в А-банке можно получить в грн. Акции есть? Или лучше пролонгация?

10.5% рік, шо перевідкриття, шо пролонгація.
При перевідкритті можна заюзати ше 0,5% бонус, але грошенята слід винести і занести безналом.

за понд +1%, на максималках 12%

Саме так.
З двору зібрати безналом 200000.
На 15 міс 11.5%. Плюс 0,5% бонус.
Але при вводі тимчасової адміністрації нараховані % втрачаються. :(
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 15:53

Але при вводі тимчасової адміністрації нараховані % втрачаються. :([/quote]
Которые не успели выплатить? Типа все, что выше 200т. на момент ввода?
vcy
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 16:02

  vcy написав:Але при вводі тимчасової адміністрації нараховані % втрачаються. :(

Которые не успели выплатить? Типа все, что выше 200т. на момент ввода?[/quote]
Саме так.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 16:09

Те, которые начислили, но не выплатили до ВА - идут в общие 200к лимита.
А "за время ВА" - уже не начисляют
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 16:17

  Вкладчик1234 написав:Те, которые начислили, но не выплатили до ВА - идут в общие 200к лимита.
А "за время ВА" - уже не начисляют

Місяць прОцентів до ТА можуть умикнути.
Якщо депо відкрили наприклад 12 числа місяця а ТА ввели до 12 числа місяця.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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