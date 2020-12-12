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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 гру, 2020 17:59
vcy маленькая, но есть
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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Додано: Суб 12 гру, 2020 19:08
vcy написав:
Какова вероятность данного события, исходя из Ваших наблюдений?
Пока не закончатся суды за рефинанс, вероятность нулевая. Все будет хорошо.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: Суб 12 гру, 2020 20:57
Насколько год был небольшим сроком недавно, настолько сейчас становится огромным. Уже планируешь на 0,5 от 12 мес.
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Додано: Суб 12 гру, 2020 21:14
ruvex по депозитам и планировать нечего, просто сидеть и ждать
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
-
omb
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- Повідомлень: 2612
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 200 раз.
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