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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 гру, 2020 17:59
vcy маленькая, но есть
Кешбечные карты!
Додано: Суб 12 гру, 2020 19:08
Re: А-Банк
Пока не закончатся суды за рефинанс, вероятность нулевая. Все будет хорошо.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Суб 12 гру, 2020 20:57
Re: А-Банк
Насколько год был небольшим сроком недавно, настолько сейчас становится огромным. Уже планируешь на 0,5 от 12 мес.
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Додано: Суб 12 гру, 2020 21:14
ruvex по депозитам и планировать нечего, просто сидеть и ждать
Кешбечные карты!
Додано: Суб 12 гру, 2020 21:42
Не хватает попкорна и навевает безысходностью.
Когда уже лежат и под вменяемые проценты...но сейчас, когда уже срок, есть над чем и о чем подумать.
Условно с лимона под 11% - минималка.
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