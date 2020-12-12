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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 гру, 2020 17:59
vcy маленькая, но есть
Кешбечные карты!
Додано: Суб 12 гру, 2020 19:08
Re: А-Банк
Пока не закончатся суды за рефинанс, вероятность нулевая. Все будет хорошо.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Суб 12 гру, 2020 20:57
Re: А-Банк
Насколько год был небольшим сроком недавно, настолько сейчас становится огромным. Уже планируешь на 0,5 от 12 мес.
Black Jack - White Business
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Додано: Суб 12 гру, 2020 21:14
ruvex по депозитам и планировать нечего, просто сидеть и ждать
Кешбечные карты!
Додано: Суб 12 гру, 2020 21:42
Не хватает попкорна и навевает безысходностью.
Когда уже лежат и под вменяемые проценты...но сейчас, когда уже срок, есть над чем и о чем подумать.
Условно с лимона под 11% - минималка.
Black Jack - White Business
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Додано: Нед 13 гру, 2020 10:22
А хост так вже робив чи це лише теорія? Тут же наче пересторогу цитували, начебто не сумуються добавки...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Нед 13 гру, 2020 10:33
Re: А-Банк
Ось і цитата: "Додатковий відсоток за акцією “Зимовий запас 2020” НЕ сумується з іншими додатковими відсотками."
Тому 10.5+1=11.5% вимальовується максимально, хіба я не правий?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Нед 13 гру, 2020 10:49
Плюс бонус 0,5% за прихід безналу і зразу на депо.
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